Dragostea pentru pragul strămoșesc, dorul de bunici și pasiunea pentru tot ce înseamnă Casa Mare l-au determinat să creeze un adevărat obiectiv turistic. Un preot din raionul Florești a construit în curtea bisericii o casă muzeu, deschisă pentru toți vizitatorii. Pentru visul său, timp de 20 de ani a colecțioant obiecte din folclor, pe care le-a valorificat într-o casă a dorului, numită Vatra Strămoșească.

„Dorul de copilărie, mirosul pâinii și mâinile mamei, nu se uită niciodată”.

Cu aceste cuvinte, a pornit Sergiu Boldirescu, parohul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din satul Hîrtop, raionul Florești, proiectul său de suflet - Casa-Muzeu „Vatra Strămoșească”.

Sergiu BOLDIRESCU, PAROHUL BISERICII NAȘTEREA MAICII DOMNULUI, HÎRTOP: „Casa Muzeu este o împlinire sufletească de tip strategic, pentru că, noi nu am făcut-o doar ca să fim noi împliniți, noi am construit această căsuță ca ea să fie parte componentă a așezământului.”

Amenajată în curtea bisericii, casa muzeu te teleportează în istoria localității și în Hîrtopul de odinioară. A fost nevoie de 20 de ani pentru ca preotul să poată aduna de la săteni toate piesele de decor sau uneltele de meșteșug care reproduc atmosfera din casa bunicilor.

Sergiu BOLDIRESCU, PAROHUL BISERICII NAȘTEREA MAICII DOMNULUI, HÎRTOP: „Tot ce înseamnă viața buneilor, de la scaune și măsuțe cum mâncau ei, până la cuptor, lejancă, casă mare și lucruri care nu au preț în bani astăzi, sunt fără de preț.”

Deși proiectul este încă în dezvoltare, Casa Muzeu a ajuns deja pe agenda mai multor turiști din România, Statele Unite și din alte țări, și își propune să devină o adevărată atracție națională.