Pe străzi recent reparate apar noi șantiere, de la Termoelectrica. Edilul capitalei acuză operatorul de termoficare că ar săpa intenționat în zone proaspăt renovate. Astfel, ar avea de suferit imaginea municipalității. „Un răufăcător”, dacă e să-l cităm direct pe Ion Ceban, care așa a calificat intervențiile Termoelectrica. În replică, reprezentanții companiei susțin că intervențiile sunt necesare din cauza stării rețelelor termice și că acestea nu sunt făcute arbitrar.

Ion CEBAN, PRIMARUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU:„Eu înțeleg atunci când se întâmplă avarii. Dar atunci când se reabilitează, se pune asfalt sau pavaj nou, se amenajează spații verzi și vin din urmă cei de la Termoelectrica să le distrugă în fiecare zonă, cred că acest lucru se face cu rea-intenție.”

Printre exemplele aduse de edilul capitalei este și șantierul din parcul Mezon.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Așa arată acum aleea din Parcul Mezon. În locul unei alei pe care oamenii să se plimbe, aici este un adevărat șantier. Pavajul a fost scos, au fost făcute săpături, iar zona a fost delimitată cu bandă de avertizare.”

Potrivit primarului, situația ar fi la fel și în alte zone ale capitalei, inclusiv pe străzi care au fost reparate recent. Respectiv, de acum înainte, anunță reguli mai stricte pentru intervențiile la rețelele subterane.

Ion CEBAN, PRIMARUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU:„De azi înainte, intervențiile în orice locație vor fi permise doar în anumite condiții, fără discuții sau compromisuri. Informarea obligatorie a cetățenilor cu câteva zile înainte de începerea lucrărilor de către Termoelectrica, amplasarea de panouri informative cu termene clare, îngrădirea șantierelor conform normativelor și, nu în ultimul rând, restabilirea completă a carosabilului, a trotuarelor sau a parcurilor afectate, pe cheltuiala acestei instituții.”

De cealaltă parte, reprezentanții „Termoelectrica” resping acuzațiile privind caracterul arbitrar al lucrărilor. Compania susține că intervențiile sunt impuse de starea tehnică a infrastructurii. Pentru a preveni eventuale tensiuni, reprezentanții companiei consideră că este nevoie de a îmbunătăți comunicarea cu administrația publică locală. În acest context, Termoelectrica și-a reafirmat deschiderea pentru un dialog constructiv și pentru consolidarea cooperării cu Primăria Chișinău, în interesul consumatorilor și al unei gestionări eficiente a infrastructurii urbane.