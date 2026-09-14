Un șofer de 21 de ani a ajuns cu mașina în bordura unei sens giratoriu din stânga Nistrului. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum automobilul a trecut practic în zbor peste sensul giratoriu, după care s-a izbit de bordură.

Potrivit miliției transnistrene, accidentul s-a produs în noaptea de 13 septembrie, în jurul orei 00:20. Tânărul ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit de bordura care delimitează sensul giratoriu.

Șoferul a spus că, din cauza întunericului, nu a observat sensul giratoriu și a ajuns pe grămada de pietriș. În urma impactului, atât mașina, cât și elementele sensului giratoriu au fost avariate.

Accident în stânga Nistrului / Telegram

Tânărul nu era băut și purta centura de siguranță. Nimeni nu a fost rănit.

Cazul este investigat.

Sursă video: MVD PMR