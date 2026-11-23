Un șofer în vârstă de 66 de ani a fost sancționat de polițiști după ce nu a acordat prioritate de trecere unui pieton. Încălcarea a fost surprinsă pe o stradă din orașul Ialoveni, iar organele de drept au reușit să identifice conducătorul auto și să ia măsurile prevăzute de lege.

Potrivit poliției, cazul a avut loc pe 17 noiembrie, pe strada Grigore Vieru din orașul Ialoveni. La volanul unui automobil de marca Volkswagen se afla un bărbat de 66 de ani, care nu a acordat prioritate de trecere unui pieton.

Ce pedeapsă ar putea primi șoferul

În urma identificării conducătorului auto, polițiștii l-au sancționat contravențional. Acesta s-a ales cu amendă și puncte de penalizare pentru încălcarea regulilor de circulație.

Poliția reamintește șoferilor că neacordarea priorității pietonilor poate pune în pericol vieți omenești și îi îndeamnă să manifeste prudență sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni.