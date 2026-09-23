Un șofer de 45 de ani a fost identificat și sancționat de ofițerii Inspectoratului Național de Siguranță Publică (INSP), după ce nu ar fi acordat prioritate unui pieton care traversa regulamentar strada. Cazul a avut loc la 15 septembrie, la intersecția străzilor Calea Moșilor și Calea Orheiului, în sectorul Rîșcani al capitalei.

Tatiana Demian
Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google

Potrivit INSP, încălcarea a fost surprinsă de participanții la trafic, iar organele de drept au reușit să identifice conducătorul automobilului de marca Renault.

Pentru încălcarea comisă, șoferul a fost sancționat conform legislației în vigoare.

Sursa: GBM Online

Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google