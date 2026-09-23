Un șofer a fost sancționat după ce nu a acordat prioritate unui pieton: momentul a fost surprins la o intersecție din sectorul Rîșcani - VIDEO

Un șofer de 45 de ani a fost identificat și sancționat de ofițerii Inspectoratului Național de Siguranță Publică (INSP), după ce nu ar fi acordat prioritate unui pieton care traversa regulamentar strada. Cazul a avut loc la 15 septembrie, la intersecția străzilor Calea Moșilor și Calea Orheiului, în sectorul Rîșcani al capitalei. Tatiana Demian Potrivit INSP, încălcarea a fost surprinsă de participanții la trafic, iar organele de drept au reușit să identifice conducătorul automobilului de marca Renault. Pentru încălcarea comisă, șoferul a fost sancționat conform legislației în vigoare. Sursa: GBM Online