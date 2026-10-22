Un bărbat de 42 de ani, aflat în stare de ebrietate și fără permis de conducere, s-a răsturnat cu mașina în satul Butuceni din Rîbnița.

Potrivit miliției transnistrene, cazul a avut loc la 19 octombrie în satul Butuceni.

În timp ce milițienii verificau documentele, au simțit un miros de alcool și i-au efectuat conducătorului de 42 de ani testul la alcoolemie.

În rezultat, testul a arătat o concentrație de 0,880 mg/l. Șoferul a comunicat că n-a fost atent în timpul deplasării, a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat.

Bărbatul n-a avut de suferit și va primi amendă

În urma accidentului, șoferul n-a avut de suferit și va primi o amendă sau ar putea fi plasat în arest pentru 15 zile.

accident/ telegram