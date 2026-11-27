Un șofer de 63 de ani a fost sancționat de polițiști după ce a încălcat grav Regulamentul circulației rutiere și a creat mai multe situații periculoase în trafic. Acesta a traversat de două ori linia continuă, a ieșit pe contrasens și a fost la un pas de a se ciocni frontal cu un alt automobil. Întregul moment a fost surprins de camera de bord a unui participant la trafic, pe traseul R-6, Chișinău–Orhei.

Din imaginile video se observă cum șoferul automobilului de marca Ford traversează marcajul longitudinal continuu și ajunge pe contrasens, fiind cât pe ce să lovească frontal un alt automobil. În ultimul moment, acesta se retrage pe banda sa de circulație.

Ulterior, conducătorul auto repetă manevra, traversând din nou linia continuă pentru a efectua o depășire neregulamentară, după care își continuă deplasarea pe contrasens.

Șoferul a fost identificat și sancționat

Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, incidentul s-a produs pe 21 noiembrie, iar în urma verificărilor, polițiștii Secției patrulare Centru au identificat conducătorul auto.

Este vorba despre un bărbat de 63 de ani, care a fost sancționat pentru crearea unei situații de accident rutier.

Imaginile video au fost surprinse de camera de bord a unui alt participant la trafic și au fost distribuite pe rețelele de socializare.

Sursa video: Accidente rutiere RM