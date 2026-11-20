Un bărbat de 45 de ani a fost prins băut și drogat de polițiști pe bulevardul Moscovei din Chișinău, după ce a condus haotic o Toyota într-o parcare.

Potrivit poliției, martorii au observat automobilul Toyota deplasându-se haotic printr-o parcare de pe bulevardul Moscovei și au apelat la 112. Inspectorii au găsit la volan un bărbat de 45 de ani, care avea un comportament dubios.

Norma admisibilă de alcool, depășită de două ori

Polițiștii l-au supus testării, iar aparatul Drager a indicat o concentrație de 0,71 mg/l de alcool în aerul expirat.

Nici testul pentru depistarea substanțelor narcotice nu a fost negativ: acesta a ieșit pozitiv la Alpha-PVP.

Pe numele bărbatului a fost inițiat un dosar penal.

Ce pedeapsă va primi șoferul

Bărbatul ar putea primi amendă de la 125.000 de lei sau până la trei ani de închisoare, precum și anularea dreptului de a conduce.