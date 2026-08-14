Un șofer de 62 de ani a fost sancționat, după ce nu a acordat prioritate unei femei aflate pe trecerea pentru pietoni, pe strada Nicolae Testemițeanu din Chișinău. Cazul a ajuns în atenția poliției după apariția imaginilor pe rețelele de socializare. Totodată, autoritățile anunță că vor continua să reacționeze la astfel de abateri și să aplice măsurile prevăzute de legislație.

Potrivit poliției, cazul a avut loc la 12 august și a ajuns în atenția autorităților după apariția unor imagini pe rețelele de socializare.

În secvențele video se observă cum femeia vrea să traverseze strada pe trecerea pentru pietoni. La un moment dat, aceasta se oprește în mijlocul trecerii și îi cedează trecerea automobilului care se apropia.

În urma verificărilor, conducătorul auto a fost identificat și sancționat pentru încălcarea regulilor de circulație.

Îndemnul autorităților

Poliția le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza și să fie atenți în apropierea trecerilor pentru pietoni. Șoferii trebuie să acorde prioritate pietonilor care traversează regulamentar și să se asigure că aceștia au suficient timp pentru a ajunge în siguranță pe celălalt trotuar.