Un șofer de 32 de ani a fost prins cu 70.000 de țigarete fără acte de proveniență, în apropierea satului Balaban, raionul Taraclia.

Potrivit Serviciului Vamal, automobilul a fost oprit pentru verificări de ofițeri. În portbagaj, aceștia au găsit 3.500 de pachete de țigări, iar șoferul nu a putut prezenta acte care să confirme proveniența acestora.

Țigaretele au fost ridicate

Țigaretele au fost ridicate și ar putea fi confiscate.

Bărbatul ar putea fi sancționat contravențional, iar cercetările pe caz.

Țigarete descoperite/ Serviciul vamal