Un șofer a ajuns la spital, după ce a rămas prins între fiarele mașinii, în urma unui accident produs ieri, pe o stradă din Chișinău. Bărbatul ar fi încercat să evite o coliziune, însă a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un stâlp electric. Impactul a fost atât de puternic, încât automobilul a fost distrus în totalitate.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat ieri, pe strada Calea Basarabiei.

Preliminar, a fost stabilit că un automobil de marca Audi, condus de un tânăr de 21 de ani, s-a ciocnit cu un automobil Honda.

Prin urmare, pentru a evita impactul cu cele două automobile, conducătorul unui Mercedes, în vârstă de 29 de ani, a ieșit de pe carosabil și s-a lovit într-un pilon electric.

În urma impactului, automobilele au fost deteriorate, iar conducătorul automobilului Mercedes a fost transportat la spital.

Din imaginile publicate de martori, se vede că automobilul a fost transformat într-un boț de fiare, iar pentru a descarcera persoana din interiorul mașinii a fost nevoie de intervenția salvatorilor.

Poliția investighează cazul.