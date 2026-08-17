Un șofer de 21 de ani a fost sancționat de polițiști după ce a fost surprins de o cameră de bord în timp ce manifesta un comportament agresiv în trafic pe un drum din Chișinău. În înregistrare, tânărul, aflat la volanul unui automobil este surprins în timp ce iese la depășire cu viteză excesivă, punând în pericol ceilalți participanți la trafic.

Potrivit poliției, incidentul a avut loc pe 15 august, pe strada Albișoara din capitală. Ofițerii Inspectoratului Național de Securitate Publică s-au autosesizat după ce imaginile au apărut în spațiul public.

Șoferul a fost identificat

În urma verificărilor, polițiștii l-au identificat pe șofer și l-au sancționat pentru comportament agresiv în trafic.

Când este permisă depășirea

Potrivit Regulamentului circulației rutiere, depășirea este permisă doar dacă poate fi efectuată în condiții de siguranță, fără a pune în pericol ceilalți participanți la trafic.

Manevra este interzisă dacă șoferul este obligat să pătrundă pe sensul opus și există riscul producerii unui accident.

Totodată, depășirile neregulamentare reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, întrucât cresc riscul de impact frontal, unul dintre cele mai periculoase tipuri de coliziuni.