Un tânăr de 20 de ani a rămas fără 90.000 de lei după ce a fost indus în eroare într-o presupusă tranzacție de schimb de criptovalută. Au fost reținuți trei suspecți pentru 72 de ore, iar banii au fost recuperați tânărului.

Potrivit poliției, incidentul s-a produs ieri, aproape de miezul nopții. Tânărul a fost contactat prin telefon de persoane necunoscute și l-au convins să participe la un presupus schimb de criptovalută.

Percheziții și rețineri în dosarul de escrocherie

În urma escrocheriei, tânărul a fost înșelat cu 90.000 de lei. În cadrul perchezițiilor, polițiștii au recuperat toată suma.

Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore.

Recomandările autorităților

Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență atunci când sunt contactați de persoane necunoscute care propun schimburi de criptomonede sau investiții cu profit garantat și să verifice întotdeauna identitatea interlocutorilor.

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