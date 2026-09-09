Un tânăr de 21 de ani a fost reținut după ce ar fi urcat băut și fără permis la volanul unei mașini care, potrivit poliției, ar fi fost furată din fața unei gospodării. Ulterior, acesta ar fi provocat un accident în satul Cojușna, raionul Strășeni. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu persoane traumatizate.

Polițiștii au intervenit la fața locului după ce au fost sesizați despre producerea unui accident rutier.

Preliminar, organele de drept au stabilit că tânărul, domiciliat în Cojușna, ar fi pierdut controlul volanului unei Toyota Prius, după care automobilul s-a lovit într-un pilon din beton și într-un coș metalic destinat depozitării plasticului.

Nu avea permis și ar fi luat mașina din fața unei gospodării

În timpul verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere.

Mai mult, automobilul pe care îl conducea ar fi fost sustras din fața porții unei gospodării din satul Cojușna.

Situația s-a complicat și mai mult după testarea alcoolscopică. Aparatul a indicat 1,47 mg/l alcool în aerul expirat.

Reținut pentru 72 de ore

În urma accidentului, nimeni nu a fost traumatizat.

Pe baza probelor acumulate, tânărul a fost reținut pentru 72 de ore.