Un tânăr de 27 de ani a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare după ce a răpit un automobil la Chișinău și a fugit de polițiști. În timpul urmăririi, acesta a avariat două autospeciale ale autorităților.

Potrivit Procuraturii Generale, cazul s-a produs în dimineața zilei de 29 ianuarie 2025. Tânărul a urcat într-un automobil parcat în sectorul Ciocana din capitală și a plecat cu acesta spre raionul Anenii Noi.

Polițiștii au încercat să-l oprească în apropierea satului Chetrosu, însă acesta nu s-a conformat și și-a continuat drumul. În timpul urmăririi, a lovit două autospeciale de poliție care încercau să-i blocheze deplasarea.

În cele din urmă, mașina a fost oprită în apropierea unei stații PECO.

Acesta și-a recunoscut vina.