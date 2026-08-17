Un tânăr de 25 de ani a fost condamnat la 23 de ani de închisoare, după ce ar fi violat și omorât o femeie într-un apartament din Chișinău. Pentru a ascunde urmele faptei, bărbatul ar fi încercat să însceneze un suicid, apoi ar fi inundat locuința și a curățat suprafețele cu diverse soluții. Acesta nu și-a recunoscut vina.

Potrivit Procuraturii Generale, în februarie 2025, tânărul ar fi violat o femeie care presta servicii sexuale contra plată într-un apartament din Chișinău. Ulterior, în urma unui conflict, acesta ar fi omorât-o.

A încercat să însceneze un suicid

Pentru a induce în eroarea autoritățile, bărbatul ar fi încercat să însceneze un suicid. Acesta i-ar fi provocat victimei tăieturi la mână. Totodată, pentru a șterge urmele, ar fi inundat apartamentul, după care ar fi prelucrat suprafețele cu spirt și alte soluții farmaceutice.

A fugit din țară cu un pașaport fals

După comiterea crimei, bărbatul a părăsit Republica Moldova folosind un pașaport fals. Ulterior, acesta a fost localizat într-o țară a Uniunii Europene și repatriat în Republica Moldova.