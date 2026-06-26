Un tânăr de 24 de ani a fost condamnat la opt ani de închisoare, după ce a comis două jafuri, acum trei ani, la Chișinău. Acesta le-a furat telefoane mobile, dar și alte lucruri personale. El nu este la prima abatere de la lege.

Potrivit Procuraturii Generale, primul incident a avut loc la 26 februarie 2023, în centrul capitalei. Tânărul a observat o femeie care se deplasa cu ajutorul unui baston. A atacat-o din spate și a doborât-o la pământ și i-a smuls telefonul mobil.

Implicarea altor persoane în jaf

Al doilea caz s-a produs în seara următoare, împreună cu complici. Aceștia au atacat un bărbat pe stradă, iar tânărul l-a lovit în timp ce complicii i-au luat un telefon mobil, bani, produse alimentare și alte bunuri personale, prejudiciul total fiind de peste 9.000 de lei.

Tânărul și-a recunoscut vina.

Antecedente penale

Învinuitul nu este la prima abatere de la lege, având condamnări anterioare pentru furturi, răpirea unui mijloc de transport, conducere în stare de ebrietate și escrocherie.

În capitală sunt înregistrate mai multe cazuri de jaf, în care victimele au fost agresate pe stradă, iar telefoanele mobile le-au fost luate.

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