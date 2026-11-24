Un tânăr de 19 ani a ajuns la spital, după ce a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 24 noiembrie, pe șoseaua Muncești din municipiul Chișinău.

Potrivit informațiilor preliminare, victima traversa regulamentar strada, pe o trecere de pietoni dirijată de semafor, când a fost lovită de un automobil de marca Renault.

La volanul mașinii se afla un bărbat în vârstă de 70 de ani.

În urma impactului, tânărul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital.

Organele de drept au inițiat o anchetă.

Sursa video: Accidente Rutiere în Moldova