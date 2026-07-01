Un tânăr de 25 de ani din Dubăsari este acuzat că a descărcat și distribuit în mediul online zeci de mii de fișiere ce conțin materiale de abuz sexual asupra copiilor. Acesta a utilizat computerul unui prieten din Chișinău, care l-a găzduit la el în apartament.

Potrivit PCCOCS, faptele au fost comise în anii 2024 și 2025, perioadă în care tânărul locuia la Chișinău, în apartamentul unui prieten. Acesta i-ar fi spus prietenului că deține doar pașaportul Federației Ruse și un document emis de autoritățile din regiunea transnistreană, motiv pentru care susținea că nu avea un loc de muncă. Prietenul i-a oferit locuința, l-a ajutat să obțină dreptul la muncă în Republica Moldova și i-a pus la dispoziție un computer.

Procurorii susțin că suspectul a utilizat un program de tip „torrent” pentru a descărca fișiere interzise, care deveneau ulterior accesibile și altor utilizatori ai rețelei.

În urma perchezițiilor, în computer au fost identificate aproximativ 4.400 de fișiere interzise cu caracter intim.

Tânărul și-a recunoscut vina. În prezent, acesta locuiește la Dubăsari și nu are voie să părăsească Republica Moldova timp de 60 de zile.

Pentru faptele comise, legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 3 ani.

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