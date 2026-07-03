Un tânăr de 23 de ani din regiunea transnistreană este cercetat penal, după ce a fost prins în flagrant cu zeci de pachețele cu droguri. Acesta urma să le distribuie în mai multe locații din Chișinău.

Andreea Hioară
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Potrivit poliției, au fost ridicate 30 de pachețele cu o substanță suspectată a fi hașiș, ascunse în două locuri diferite.

Prevederi legislative

Pe acest caz a fost deschis un dosar penal. Legea prevede pentru o asemenea infracțiune o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cum a fost organizată activitatea ilegală și dacă au fost implicate și alte persoane.

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