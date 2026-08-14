Două persoane de 23 și 39 de ani au fost prinse de polițiști, în seara zilei de ieri, cu substanțe narcotice asupra lor, pe o stradă din Chișinău. Drogurile au fost ridicate pentru expertiză, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili proveniența acestora.

Potrivit poliției, primul caz a fost înregistrat pe strada Ipate Soroceanu din Chișinău, unde polițiștii au depistat un tânăr de 23 de ani. Asupra acestuia au fost găsite 15 pachețele cu hașiș și un pachețel cu ecstasy.

Cel de-al doilea caz a avut loc în zona străzilor Calea Basarabiei și Tăbăcăria Veche. Un bărbat de 39 de ani avea asupra sa două pachețele cu PVP, cunoscut și sub denumirea de „sare”.

Toate substanțele au fost ridicate și urmează să fie supuse expertizei. Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili proveniența drogurilor.