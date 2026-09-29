Un tânăr de 27 de ani a fost trimis în judecată, fiind acuzat că i-ar fi trimis fratelui soției o înregistrare video cu caracter intim, fără acordul acesteia. Bărbatul ar fi transmis imaginile printr-o aplicație pentru ca rudele soției să afle despre presupusa ei infidelitate.

Andreea Hioară
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Potrivit Procuraturii Generale, în luna mai bărbatul ar fi identificat în telefonul mobil vechi al soției o înregistrare video cu caracter intim.

Procurorii susțin că bărbatul avea suspiciuni privind infidelitatea soției. În aceeași seară, acesta ar fi decis să transmită înregistrarea fratelui femeii, fără acordul ei.

I-ar fi trimis-o prin Messenger

Folosind profilul său personal, bărbatul ar fi expediat înregistrarea prin Messenger fratelui soției. Acesta ar fi vizualizat materialul.

Ulterior, învinuitul ar fi șters înregistrarea transmisă, însă a păstrat conversația cu destinatarul.

Și-a recunoscut vina

Bărbatul și-ar fi recunoscut vina. Acesta a mai declarat că a vrut ca rudele femeii să afle despre situație și a spus că regretă cele întâmplate.

În cazul în care va fi găsit vinovat, bărbatul poate fi condamnat la până la 2 ani de închisoare, la o amendă de până la 42 500 de lei sau la muncă neremunerată în folosul comunității.

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