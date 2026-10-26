Un troleibuz a început să scoată fum în timp ce se afla pe șoseaua Hîncești din capitală. Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au comunicat că nu au fost solicitați să intervină.

Contactați de PRO TV, reprezentanții Regiei Transport Electric au precizat că incidentul s-a produs astăzi, în jurul orei 09:00, din cauza unei defecțiuni tehnice. În troleibuz se aflau circa 15 pasageri, însă nimeni nu a avut de suferit. Vehiculul a fost retras în parc pentru remedierea defecțiunii.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare surprind fumul din partea dreaptă a troleibuzului. Ușile vehiculului sunt deschise, iar taxatorul se află în afara acestuia.

IGSU a comunicat că nu a fost solicitată intervenția pompierilor.