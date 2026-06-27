O femeie de 57 de ani a ajuns la spital, după ce un troleibuz și o mașină s-au ciocnit, ieri, pe o stradă din sectorul Buiucani al capitalei.

Potrivit poliției, impactul s-a produs în jurul orei 23:30, pe strada Ion Creangă.

S-a stabilit că șoferul de 43 de ani care se afla la volanul unui automobil de marca Skoda, s-a ciocnit cu troleibuzul condus de u bărbat de 36 de ani.

În urma accidentului, ambele vehicule au fost deteriorate, iar o pasageră din transportul public a fost transportat la spital petru îngrijiri medicale.

Toate circumstanțele urmează să fie stabilite.

Contactați de PRO TV pentru a afla despre starea pasagerei, reprezentanții Spitalului de Urgență nu ne-au răspuns deocamdată.

Sursa video: Telegram/vtememd