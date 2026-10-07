Un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 67 de ani, aflat în căutare internațională, a fost extrădat autorităților din țara vecină printr-o procedură simplificată. Bărbatul era căutat de autoritățile ucrainene, fiind suspectat de organizarea trecerii ilegale a frontierei de stat.

Potrivit autorităților, bărbatul a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova în luna august, în baza solicitării autorităților ucrainene. Acesta este suspectat că, în februarie 2024, ar fi organizat trecerea ilegală a frontierei de stat pentru trei cetățeni ai Ucrainei.

Pentru fapta imputată, legislația ucraineană prevede o pedeapsă de până la nouă ani de închisoare.

A fost monitorizat prin GPS

După reținere, instanța de judecată a dispus aplicarea arestului preventiv. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu arest la domiciliu pe teritoriul raionului Ocnița, în perioada pregătirii extrădării.

Pe durata arestului la domiciliu, bărbatul a fost monitorizat printr-un sistem de supraveghere GPS.

Preluat de autoritățile ucrainene la Otaci

Astăzi, 7 octombrie, în urma cooperării dintre angajații Inspectoratului de Poliție Ocnița, Direcției cooperare polițienească internațională a IGP și autoritățile competente din Ucraina, cetățeanul ucrainean a fost extrădat.

Acesta a fost predat autorităților statului solicitant prin punctul de trecere a frontierei de stat „Otaci-Moghilev-Podolsk”, fiind ulterior preluat de partea ucraineană.