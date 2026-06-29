Un cetățean ucrainean de 45 de ani, căutat de autoritățile din Ucraina pentru contrabandă și spălare de bani, a fost extrădat de Republica Moldova la sfârșitul săptămânii trecute. Bărbatul, reținut în luna mai pe teritoriul țării noastre, a fost predat autorităților ucrainene prin punctul de trecere a frontierei Otaci–Moghilev-Podolsk, în baza unei hotărâri emise de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

Potrivit Poliției de Frontieră, bărbatul a fost reținut pe 17 mai 2026 pe teritoriul Republicii Moldova, fiind căutat de autoritățile din Ucraina pentru comiterea infracțiunilor de contrabandă și spălare a banilor.

Detalii despre operațiunea de extrădare

Acesta a fost extrădat, prin punctul de trecere a frontierei de stat „Otaci-Moghilev-Podolsk”.

Operațiunea de extrădare a fost asigurată de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră, cu suportul angajaților Direcției acțiuni speciale la frontieră.