Turcia, Italia sau România sunt doar câteva dintre destinațiile pe care le aleg deputații anul acesta pentru a-și petrece vacanța de vară. Cei mai mulți totuși ne-au spus că își propun să se odihnească în țară, fie în satul natal, fie la Orheiul Vechi, la Nistru, Ghidighici sau... Cogîlnic. Planurile de odihnă ale deputaților sunt la fel de diferite ca și discursurile din plen. Sunt și aleși care spun că vor petrece concediul tot la muncă sau... la ședințele de judecată.

După luni de dispute în Parlament, deputații schimbă tribuna pe destinațiile de vacanță.

Doina GHERMAN, DEPUTAT PAS: „O să mergem la mare, cu copiii. În ultimii trei ani, din cauza campaniilor electorale, nu prea am reușit să ajungem în vacanță, dar anul acesta vom încerca să mergem pe o săptămână. Pentru copii cel mai atractiv este Turcia.”

Alexandru BERLINSCHI, DEPUTAT PN: „Poate vreo câteva zile o să ies din țară, aici aproape, în România.”

Alexandru VERȘÎNIN, DEPUTAT PDA: „Mergem la bunica în Italia, cu mașina.”

Ion CHICU, DEPUTAT AL BLOCULUI ALTERNATIVA: „Planific, dacă îmi ajută Dumnezeu, să ajungem la sora mea din Italia pe câteva zile, că locuiește în Italia, nu am văzut-o de mult și chiar locuiește pe malul mării și când avem posibilitatea ajungem la ei. Combinăm plăcerea de a ne vedea rudele cu de a ne odihni.”

Și Renato Usatîi se pare că va îmbina utilul cu plăcutul. Spune că în perioada vacanței are planificate vizite de lucru în 9 state, dar își va face timp și pentru odihnă.

Renato USATÎI, DEPUTAT PN: „O să am și o vacanță scurtuță, o să merg cu un prim-ministru la pescuit.”

Cea mai bună odihnă este acolo unde nu există semnal la telefon, spun unii deputați.

Serghei IVANOV, DEPUTAT PN: „Și unde nu sunt camere de filmat. – De exemplu? - Ori acasă, îmi sting telefonul, ori pe un vârf de munte, într-o văgăună, nu știu.”

La polul opus este președintele Parlamentului care spune că nici anul acesta nu prea crede să vadă marea.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Marea degrabă nu o văd. N-am eu timp de mare. – Dar vă tot întrebăm în ultimii ani despre vacanțele dumneavostră și mereu spuneți că nu mergeți nici la mare, nici la munte... – N-am cultura... – Când ultima dată ați mers într-o vacanță și v-ați odihnit? - Nu țin minte. Nu, că o să mă audă soția și o să-mi scoată ochii iar. Vă rog, frumos, ăsta e un punct sensibil în familia noastră. N-avem cultura odihnei, din păcate.”

Cei mai mulți aleși aleg drept destinație de vacanță locuri din Republica Moldova sau pur și simplu vor merge la țară la rude.

Radu MARIAN, DEPUTAT PAS: „Mă duc cu familia extinsă la Orhei într-o pensiune, pentru câteva zile.”

Grigore NOVAC, DEPUTAT PSRM: „O să merg la părinți, la socri, nu am planificat undeva să mergem în afara țării. Aici, pe loc, în Republica Moldova.”

Vasile TARLEV, DEPUTAT NEAFILIAT: „Noi avem râul Nistru, noi avem Ghidighici, așa că avem și în țară locuri frumoase.”

Vasile COSTIUC, DEPUTAT PDA: „La Șoldănești - la livadă, la Sadaclia – la rude și maxim prin piețe să văd cum trăiesc oamenii. Avem și mare, la Cogîlnicul nostru de la Sadaclia îi mare. Nu știu o să vedem, nu mi-am luat foi, n-am niciun fel de planificări, sincer vă spun. Soția e supărată pe mine, dar o să vedem, poate o să-i treacă.”

Vlad BATRÎNCEA, DEPUTAT PSRM: „Cu familia am decis că rămânem la Chișinău.”

Totuși, Batrîncea spune că preferă să păstreze discreția în privința planurilor sale de vacanță, însă a comentat costul sejururilor.

Vlad BATRÎNCEA, DEPUTAT PSRM: „Dacă vorbim de destinații așa mai exotice, cum este Turcia și așa mai departe. Nu este un lucru foarte accesibil cu salariul de deputat. Nu mă plâng, pur și simplu vorbim obiectiv.”

Nu pentru toți, însă, vacanța înseamnă odihnă.

Alexandr STOIANOGLO, DEPUTAT AL BLOCULUI ALTERNATIVA: „Eu deja de câteva ori nu am avut vacanță din cauza situației care a făcut pentru mine guvernarea actuală. Am ședințe de judecată care practic sunt stabilite în fiecare săptămână și ca un cetățean eu trebuie să fiu la aceste ședințe de judecată.”

Iar alți deputați ne-au spus că nu se vor lăsa de lucru nici în perioada vacanței.

Dinu PLÎNGĂU, DEPUTAT PAS: „Din păcate nu voi pleca în vacanță anul acesta. Unul din motive este că sunt și președintele acestei comisii pentru investigarea activității întreprinderilor de stat, iar dateline-ul este septembrie.”

Vacanța deputaților se încheie în septembrie, însă aceștia urmează să se întrunească în cel puțin o ședință extraordinară în luna august.