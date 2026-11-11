Unele servicii prestate de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) ar putea fi temporar indisponibile, din cauza unor lucrări planificate de mentenanță a infrastructurii.

Instituția a anunțat că, pe durata intervențiilor tehnice, beneficiarii ar putea întâmpina dificultăți la accesarea anumitor servicii.

Reprezentanții STISC și-au cerut scuze pentru eventualele inconveniențe și au mulțumit utilizatorilor pentru înțelegere.

Nu au fost precizate serviciile care ar putea fi afectate și nici durata lucrărilor.