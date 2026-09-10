În anul de învățământ 2026-2027, 127 de copii au fost înscriși în cele două instituții educaționale militarizate pentru minori: școala militară Suvorov din Tiraspol, subordonată așa-numitului „minister al apărării”, și școala de cadeți din Tighina, aflată în subordinea așa-numitului „minister al afacerilor interne”. Despre asta, se arată într-un comunicat emis de Promo-LEX. Am solicitat o reacție de la Biroul de Politici de Reintegrare, însă deocamdată nu ne-au răspuns.

Potrivit Promo-Lex, în anul precedent, 120 de copii au fost înscriși în două instituții militarizate din regiunea transnistreană. O parte dintre aceștia provin din familii vulnerabile și din școli-internat.

Potrivit organizației, cele două instituții pregătesc copiii pentru integrarea ulterioară în structurile de forță și de securitate ale regimului de ocupație.

Școala de cadeți, înființată în anul 2002, a fost prima instituție de învățământ cu profil militar pentru minori creată în regiune. Ulterior, cu sprijinul Federației Ruse, a fost înființată și școala militară „Suvorov”, într-un context în care autoritățile ruse își extindeau sistemul de educație militar-patriotică destinat copiilor și tinerilor.

De la 11 ani, în uniforme de camuflaj și locuiesc în cazarme

Procesul educațional din aceste instituții este organizat astfel încât să reproducă condițiile și disciplina specifice vieții militare. Începând cu vârsta de 11 ani, copiii poartă uniforme de camuflaj, locuiesc în regim de cazarmă și se află sub supravegherea permanentă a personalului militar.

Pregătire militară cu utilizarea armelor și dronelor

Pe lângă disciplinele școlare obișnuite, elevii beneficiază de pregătire militară, inclusiv instruire privind utilizarea armelor și a dronelor.

Promo-LEX: copiii sunt constrânși să semneze contracte de serviciu

Promo-LEX susține că acești copii ar fi expuși, în perspectivă, riscului de a fi constrânși de structurile paramilitare să semneze contracte de serviciu pe termen lung. Potrivit organizației, refuzul semnării unor astfel de contracte ar putea atrage represalii.