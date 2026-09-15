Un motociclist de 29 de ani a ajuns la spital pentru investigații, după ce a încercat să fugă de un echipaj al Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), în sectorul Rîșcani al capitalei.

Incidentul a avut loc astăzi, în jurul orei 18:00, după ce polițiștii au fost sesizați că un bărbat care conducea o motocicletă de model „Honda” se deplasa haotic pe străzi.

A ignorat semnalele polițiștilor

Echipajul INSP a încercat să-l oprească, însă motociclistul ar fi ignorat semnalele luminoase și sonore ale poliției și și-a continuat deplasarea.

În timpul urmăririi, bărbatul ar fi pierdut controlul motocicletei și a căzut. Polițiștii l-au imobilizat, iar ulterior acesta a fost transportat la spital pentru investigații medicale.

Nu avea permis pentru categoria necesară

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul nu deținea categoria de permis corespunzătoare pentru conducerea motocicletei.

Mai mult, acesta ar fi fost documentat anterior de două ori pentru abateri similare.

Motocicleta a fost ridicată și transportată la parcarea specială.