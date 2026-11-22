O urmărire în trafic a avut loc noaptea trecută, pe străzile capitalei, după ce o șoferiță nu s-ar fi conformat solicitării polițiștilor de a opri automobilul. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, femeia se afla la volanul unui Subaru și ar fi ignorat indicațiile polițiștilor, continuându-și deplasarea.

Polițiștii au observat încălcarea regulilor de circulație și i-au făcut semn conducătoarei auto să tragă pe dreapta. Aceasta nu s-a conformat solicitărilor legale, astfel că mai multe echipaje au pornit în urmărirea automobilului.

Urmărirea s-a desfășurat prin sectorul Ciocana și pe alte străzi din capitală, până când polițiștii au reușit să oprească mașina.

La volan se afla o femeie de 37 de ani, care urmează să fie documentată conform prevederilor legale.

Totodată, materialele acumulate vor fi remise instanței de judecată, cu propunerea de privare a acesteia de dreptul de a conduce vehicule pentru un termen de până la un an, anunță INSP.