Universitatea Tehnică a Moldovei a venit cu o reacție după cazul tânărului de 19 ani, student la o instituție de învățământ din Chișinău, care ar fi fost bătut și umilit de un grup de tineri. UTM califică incidentul drept „revoltător” și anunță că a dispus o anchetă internă, iar Comisia de etică și deontologie profesională a fost convocată de urgență. Totodată, ministerul Educației și Cercetării a spus că elevii responsabili de actele de violență vor fi exmatriculați.

„Universitatea Tehnică a Moldovei și Colegiul UTM condamnă ferm orice formă de violență, umilire, hărțuire și bullying. Incidentul s-a produs după încheierea orelor de curs și în afara spațiilor colegiului și căminului, însă această circumstanță nu diminuează în niciun fel gravitatea cazului. Imediat după aflarea informațiilor, UTM a activat procedurile instituționale necesare, a fost emis ordinul privind ancheta internă, iar Comisia de etică și deontologie profesională a fost convocată de urgență.”, se arată în reacția instituției.

Totodată, responsabilii de la ministerul Educației și Cercetării au venit și ei cu o reacție, precizând că elevii responsabili de actele de violență vor fi exmatriculați, în conformitate cu regulamentele și procedurile legale.

„MEC va urmări îndeaproape evoluția cazului și măsurile întreprinse de instituție. Întrucât ancheta este în desfășurare, alte detalii vor putea fi comunicate pe măsura clarificării circumstanțelor”.

Studentul de 19 ani a fost bătut și umilit în apropierea căminului

Un tânăr de 19 ani, student la o instituție de învățământ din Chișinău, a fost bătut și umilit de către un grup de persoane în timp ce se plimba cu o cunoscută de a sa.

Potrivit poliției, tânărul se plimba împreună cu o prietenă de 16 ani, iar în apropierea căminelor studențești s-au întâlnit cu un grup de 5 tineri din anturajul fetei.

La un moment dat, tinerii ar fi început să-l bată pe băiat, iar ulterior l-au umilit.

Poliția a reținut 6 persoane

Imediat după sesizare, polițiștii au găsit persoanele suspectate, acestea fiind reținute pentru documentarea cazului.

Patru adolescenți, printre care și fata de 16 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, iar doi tineri majori – pentru 72 de ore.

Investigațiile continuă.

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