Uzina Metalurgică de la Rîbnița a primit un lot de peste 1.000 de tone de fier vechi din România, transportat pe calea ferată cu o zi înainte de expirarea autorizației de mediu a întreprinderii. Calea Ferată a Moldovei a anunțat că transportul a fost efectuat pe 19 octombrie, iar reprezentanții companiei care a exportat metalul susțin că toate formalitățile vamale au fost îndeplinite înainte de expirarea documentului.

Potrivit CFM, este vorba despre 1.125 de tone de fier vechi, transportate prin punctul de frontieră Ungheni-Cristești Jijia, din România în Republica Moldova. Garnitura a fost formată din 26 de vagoane.

Fierul vechi a ajuns în țară înainte de expirarea autorizației

Informația a fost confirmată de vicedirectorul CFM, Constantin Pavlov, care a precizat că transportul a fost efectuat în baza unui contract cu Uzina Metalurgică de la Rîbnița.

„E un contract cu Uzina Metalurgică de la Rîbnița. Ei sunt destinatarii și ei au comandat asta”, a declarat Constantin Pavlov pentru Ziarul de Gardă.

Compania care a exportat fierul vechi din România este „MMS Minerals & Metals” SRL, gestionată de Radomir Șeremet. Acesta a confirmat că marfa a fost destinată uzinei din Rîbnița și a susținut că toate procedurile necesare au fost respectate.

Potrivit lui Șeremet, importul a fost perfectat în jurul orei 14:00, pe 20 octombrie, în timp ce autorizația de mediu a uzinei expira la miezul nopții, la sfârșitul aceleiași zile.

„Noi am expediat, noi suntem exportatorul din România. CFM a făcut transportul”, a declarat acesta.

Ministrul Infrastructurii evită să confirme destinația finală

Întrebat dacă fierul vechi transportat din România a ajuns la Uzina Metalurgică de la Rîbnița, ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, nu a oferit un răspuns direct. Oficialul a declarat că marfa a fost transportată către o destinație de pe teritoriul Republicii Moldova și a evidențiat avantajele transportului feroviar.

„Aceste 1120 de tone, de către CFM, au fost transportate spre o destinație din teritoriul R. Moldova. Și partea pozitivă: 1120 dacă împărțim la 22 de tone, faceți un calcul câte camioane noi am scos din vamă, de pe drumuri”, a declarat Vladimir Bolea.

La rândul său, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a afirmat că uzina este în continuare funcțională, precizând că autorizația de mediu a expirat abia pe 20 octombrie.

Compania neagă că ar fi controlată de un om de afaceri din regiunea transnistreană

Potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Gardă, „MMS Minerals & Metals” SRL îi are drept acționari pe Petru Șeremet, tatăl lui Radomir Șeremet, cu o participație de 60%, și pe Cristina Golubcova, cu 40%.

Anterior, mai multe investigații jurnalistice din Republica Moldova și România au scris că firma ar fi controlată, în realitate, de omul de afaceri Oleg Babii, originar din regiunea transnistreană și proprietar al grupului BPM.

Radomir Șeremet a respins aceste informații, susținând că are relații de afaceri cu Babii doar în cadrul unei alte companii, „Moldmetal Trading” SRL.

„În România suntem asociați pe anumite domenii. Pe mine nu mă controlează nimeni”, a declarat acesta.

Șeremet a mai afirmat că firma sa livrează în mod constant fier vechi din România pentru Uzina Metalurgică de la Rîbnița și că lotul recent reprezintă o cantitate relativ mică în raport cu necesarul întreprinderii.

Autorizația de mediu nu a fost prelungită din oficiu

Autorizația de mediu a Uzinei Metalurgice de la Rîbnița a expirat pe 20 octombrie 2026 și nu a fost prelungită din oficiu. Directorul Agenției de Mediu, Nicu Belitei, a declarat anterior pentru PRO TV că, în lipsa unui act permisiv valabil, întreprinderea nu mai poate importa sau exporta deșeuri metalice.

Serviciul Vamal a confirmat că nu va autoriza operațiuni vamale pentru uzină dacă autorizația nu va fi prelungită sau dacă nu va fi obținut un alt document permisiv.

Potrivit noilor prevederi legale, intrate în vigoare în octombrie 2024, Uzina Metalurgică de la Rîbnița trebuie să obțină o autorizație integrată de mediu, care va înlocui mai multe autorizații existente.

Între timp, CFM a prezentat transportul din 19 octombrie drept o reluare a importurilor de fier vechi pe calea ferată, după mai mulți ani de întrerupere, și a subliniat că această modalitate de transport poate contribui la reducerea traficului de mărfuri pe drumurile publice.

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