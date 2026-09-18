Prețul motorinei nu ar trebui să atingă pragul de 40 de lei pe litru în următoarea săptămână, dacă cotațiile internaționale se mențin la nivelul actual sau continuă să scadă. Declarația a fost făcută de directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, în cadrul unei emisiuni de la TV8.

Potrivit lui Alexei Taran, creșterile de pe piața internațională a petrolului se reflectă cu întârziere în prețurile de la stațiile de alimentare din Republica Moldova, datorită mecanismului de plafonare aplicat de ANRE.

„Este o criză care se întâmplă în toate țările, inclusiv în Statele Unite. Sunt recorduri de prețuri pentru produse petroliere”, a declarat șeful ANRE.

Acesta a explicat că, deși în ultimele zile cotațiile internaționale au înregistrat creșteri semnificative, acestea nu sunt transferate imediat și integral în prețul de la pompă.

„Dacă în ultimele zile noi am observat creșterea cotațiilor internaționale cu peste 100 de dolari pe zi, care ar însemna la nivel de transpunere în litru – doi lei, în ultimele zile avem creșteri de 30-40 de bani. De ce? Pentru că se împarte la această medie de 14 zile”, a explicat Taran.

Motorina s-ar putea scumpi în continuare, dar creșterea ar fi ușoară

Directorul ANRE spune că mecanismul actual permite o anumită predictibilitate asupra evoluției prețurilor pentru următoarele două săptămâni.

„Mecanismul nostru are o predictibilitate pe cel puțin două săptămâni înainte. Deja, știind cotațiile de acum, noi practic putem să vedem pe următoarele două săptămâni ce o să fie”, a spus acesta.

Întrebat ce creștere ar putea fi înregistrată în următoarele două săptămâni, Taran a precizat că aceasta ar urma să fie una ușoară în cazul în care cotațiile se stabilizează.

„O să fie ușoară dacă se stabilizează, pentru că observăm deja astăzi cotațiile la motorină au scăzut. (…) Cotația de ieri a fost în scădere. Cotațiile de astăzi, care vor fi publicate mâine dimineață, tot se observă o mică scădere”, a declarat șeful ANRE.

Totuși, chiar și în cazul unei stabilizări a cotațiilor, prețurile ar putea continua să crească pentru câteva zile, din cauza mecanismului bazat pe media ultimelor 14 zile.

„La 40 n-ar trebui să ajungem”

Întrebat dacă motorina va ajunge la pragul de 40 de lei pe litru, Alexei Taran a spus că, în condițiile actuale, acest scenariu nu ar trebui să se producă în următoarea săptămână.

„La 40 n-ar trebui să ajungem. (…) Următoarea săptămână, cifra exact de 40 s-ar putea să nu o atingem dacă cotațiile rămân la nivelul actual sau scad, dar nu știm ce o să fie mai departe”, a declarat directorul general al ANRE.

ANRE explică de ce carburanții continuă să se scumpească

Prețul motorinei a ajuns la un record istoric, depășind 35 de lei pentru un litru. Și benzina continuă să se scumpească, dar într-un ritm mai lent. Pe lângă deficitul de pe piața internațională a petrolului, provocat inclusiv de atacurile asupra rafinăriilor din Orientul Mijlociu și Rusia, prețul carburanților este influențat și de costurile de transport. Acestea au crescut după ce furnizorii au fost nevoiți să apeleze la surse de aprovizionare din țări mai îndepărtate, nu doar din România, explică Borosan.

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