Odată cu începutul sezonului estival, traficul de pasageri la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău este în creștere, în special pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții. În acest context, Poliția de Frontieră și administrația aeroportului îi îndeamnă pe călători să își planifice din timp sosirea la terminal pentru a evita întârzierile.

Potrivit Poliției de Frontieră, pasagerii companiilor aeriene sunt îndemnați să ajungă la aeroport cu cel puțin trei ore înainte de decolare, iar în cazul zborurilor operate pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, cu aproximativ patru ore înainte.

Prioritate pentru familiile cu copii și acces rapid pentru pasagerii cu check-in online

Familiile cu copii de până la trei ani au prioritate la controlul de frontieră, iar cei care au efectuat check-in-ul online și călătoresc doar cu bagaj de mână pot ajunge direct la controlul de securitate prin Pax Track.

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Respectarea procedurilor reduce timpul de așteptare

Autoritățile le recomandă pasagerilor să finalizeze check-in-ul și să predea bagajele de cală înainte de a merge la controlul de securitate. De asemenea, documentele de călătorie și boarding pass-ul trebuie pregătite din timp pentru a grăbi verificările și a evita întârzierile.

Facilități pentru pasageri în terminal

În terminal sunt disponibile puncte gratuite de apă potabilă, unde călătorii își pot reumple sticlele reutilizabile înainte de îmbarcare.

Peste 26 de mii de traversări într-o zi

În ultimele 24 de ore, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău au fost înregistrate 26 328 de traversări de persoane, acesta fiind cel mai tranzitat punct de trecere a frontierei.