Cei care vor să se vaccineze contra gripei au la dispoziție toată luna noiembrie. Campania de imunizare este în plină desfășurare, iar vaccinarea este recomandată, în special, vârstnicilor, femeilor însărcinate, copiilor și persoanelor cu boli cronice. Medicii îndeamnă populația să nu confunde gripa cu o răceală obișnuită, iar automedicația și administrarea antibioticelor, fără indicația medicului, pot agrava situația.

Conform protocoalelor medicale, pacienții sunt mai întâi consultați de medicul de familie pentru a fi siguri că pot fi vaccinați.

Maria ȚURCAN, ASISTENTĂ MEDICALĂ, CMF NR. 11: „Pe zi se vaccinează în jur de 100 de oameni. Avem pacienți care nu se pot deplasa, unde noi mergem la domiciliu.”

Dacă unii pacienți spun că se vaccinează pentru prima oară, alții nu ratează niciun sezon. Printre ei sunt și soții Melnic.

Anatolie MELNIC, PACIENT: „Noi ne vaccinăm în ficare an, vaccinurile au fost diferite, dar toate au fost eficiente și de când ne vaccinăm, niciodată gripă nu am avut. Vaccinarea trebuie făcută.”

Iar această femeie se vaccinează în premieră și speră, prin propriul exemplu, să-l convingă și pe soț.

„Acesta este primul vaccin antigripal care îl pun, dar sper că o să fie în folos. Am copii mulți acasă care pot aduce viroze de la gradiniță de la școală. Sper să vină soțul următorul și deja rudele s-au vaccinat”.

Medicii spun că vaccinarea este importantă mai ales pentru acei pacienți care pot dezvolta forme grave ale bolii. Iar pentru a trata corect gripa, este nevoie să o putem diferenția de o răceală obișnuită.

Igor CIOBANU, MEDIC INFECȚIONIST: „În comparație cu infecțiile respiratorii obișnuite, gripa are o formă mai severă, febră valori mai înalte 39, 39,5, astenie generală, poate crea complicații pacienților care suferă de boli cronice, copii sunt mai afectați, gravidele”.

Dacă ne îmbolnăvim de gripă, medicul infecționist ne recomandă să nu ne tratăm singuri, ci să solicităm sfatul medicului.

Igor CIOBANU, MEDIC INFECȚIONIST: „Multe persoane care se ocupă cu automedicația la domiciliu ajunge în stări grave la spital, cum ar fi pneumoniile, și de aceea este foarte important adresarea la medic pentru evaluarea paramentrilor vitali.”

Pentru acest sezon gripal, țara a achiziționat un lot de 240 de mii de doze de vaccin. Până în prezent, jumătate a fost deja utilizat.