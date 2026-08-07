Generalul-maior rus Valerii Plohotniuk, fost comandant al grupului de trupe ruse din regiunea transnistreană, ar fi murit în explozia produsă la 1 august într-un restaurant din centrul Moscovei, în timpul unui eveniment privat la care ar fi fost sărbătorit comandantul Forțelor Aerospațiale ale Rusiei, Aleksandr Ceaiko, scrie presa rusă.

Potrivit publicațiilor ruse meduza, registrele de stat indică decesul generalului, însă autoritățile ruse nu au confirmat oficial informația.

Explozia s-ar fi produs în restaurantul „Balzi Rossi”, din centrul Moscovei. Autoritățile ruse au anunțat că investighează cazul ca un posibil act terorist. În urma deflagrației, trei persoane ar fi murit și alte 21 ar fi fost rănite.

Presa rusă mai scrie că dispozitivul exploziv ar fi fost adus la restaurant de o femeie care ar fi transportat un colet prezentat drept cadou.

Plohotniuk ar fi fost înmormântat pe 5 august la cimitirul Troekurovskoe din Moscova.

Cine a fost Valerii Plohotniuk

Valerii Plohotniuk a fost un general-maior rus care, între 2011 și 2013, a condus Grupul Operativ al Trupelor Ruse din regiunea transnistreană. Ulterior, acesta a ocupat funcția de șef de stat major al Armatei 49 de arme întrunite a Rusiei, iar după 2022 ar fi trecut în industria de apărare.