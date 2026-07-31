Valoarea cadastrală a apartamentelor din Republica Moldova a crescut, în medie, de aproape trei ori, în urma celui mai amplu proces de reevaluare a bunurilor imobile desfășurat până acum. Potrivit directorului Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, au fost reevaluate aproximativ 6,5 milioane de bunuri din întreaga țară, iar în cazul majorității proprietăților valoarea cadastrală a crescut, fără a fi înregistrate diminuări semnificative.

Ivan DANII, DIRECTORUL AGENȚIEI GEODEZIE, CARTOGRAFIE ȘI CADASTRU: „Fiecare proprietar a avut ocazie să facă cunoștință cu valorile cadastrale, parametri tehnici care au stat la determinarea acestor valori cadastrale, pe portalul geodata.gov.md.”

Prin intermediul platformei geodata.gov.md, proprietarii au avut posibilitatea să conteste valoarea cadastrală a bunurilor și să solicite corectarea acesteia. Cu toate acestea, din cele aproximativ 6,5 milioane de bunuri reevaluate, au fost depuse doar peste 7.600 de contestații, ceea ce reprezintă doar 0,11% din totalul proprietarilor.

Ivan DANII, DIRECTORUL AGENȚIEI GEODEZIE, CARTOGRAFIE ȘI CADASTRU: „Noi am făcut tot efortul prin consultările publice, ca oamenii să facă cunoștință. Primăriile au primit calculatoare, la ofiiciile noastre din fiecare raion la fel.”

Reevaluarea s-a desfășurat în două etape. Prima a vizat locuințele, garajele și terenurile agricole, iar cea de-a doua, încheiată astăzi, a cuprins bunurile comerciale și industriale

Ivan DANII, DIRECTORUL AGENȚIEI GEODEZIE, CARTOGRAFIE ȘI CADASTRU: „S-a decis să extindem încă cu 90 de zile acele bunuri imobile, case rurale, care au fost evaluate pentru prima dată, ca cetățenii să facă cunoștință cu acești parametri tehnici și valorile cadastrale.”

Cele mai multe contestații au vizat caracteristicile tehnice ale bunurilor – peste 52%, urmate de dezacordul față de valoarea estimată – aproape 45%. Alte aproape 3% au fost legate de categoria și modul de utilizare a bunului. Cele mai multe sesizări, peste 3.400, au fost depuse de proprietarii apartamentelor din blocurile locative.

TIPUL CONTESTAȚIILOR

CARACTERISTICI TEHNICE - 52,3%

DEZACORD CU VALOAREA ESTIMATĂ – 44,9%

MODUL DE FOLOSIRE A BUNULUI – 2,8%

Ivan DANII, DIRECTORUL AGENȚIEI GEODEZIE, CARTOGRAFIE ȘI CADASTRU: „Aici cel mai mult cetățenii au avut dezacordul că valoarea e prea mare sau prea mică în comparație cu apartamentele din jur, mai noi și mai vechi.”

Pentru case de locuit și apartamente în mediul urban – 24,1%, peste 1700 de contestații, urmate de case de locuit și apartamente în mediul rural – 12,1%, peste 890.

Ivan DANII, DIRECTORUL AGENȚIEI GEODEZIE, CARTOGRAFIE ȘI CADASTRU: „A avut o durată de 180 de zile și cel mai mare număr de bunuri imobile reevaluate pentru prima dată.”

Contestațiile vor fi analizate pe parcursul lunii august. Noile valori cadastrale,c care au crescut în cazul apartamentelor de aproape trei ori, vor fi notificate oficial în luna septembrie și vor fi aplicate de la 1 ianuarie. Cât despre modificarea impozitul pe bunurile imobiliare, decizia va aparține autorităților publice locale.

Ivan DANII, DIRECTORUL AGENȚIEI GEODEZIE, CARTOGRAFIE ȘI CADASTRU: „Cel mai mare număr de cinci milioane de bunuri care au fost evaluate pentru prima dată, e nevoie ca autoritățile publice locale să emită decizii și să determine acea cotă de aplicare, valoarea pentru impozie.

- Pentru bunurile reevaluate la fel este nevoie de o decizie nouă, pentru a fi aplicat cota.”

Potrivit lui Ivan Danii, noile valori nu ar trebui să influențeze piața imobiliară.

Ivan DANII, DIRECTORUL AGENȚIEI GEODEZIE, CARTOGRAFIE ȘI CADASTRU: „Valoarea cadastrală este una generală la toate apartamentele, valoarea de tranzacție sunt valori de negociere. Sunt alte chestii, nu cuprinde această valoarea.”

Peste 435 de mii de persoane au accesat modulul de evaluare a bunurilor imobile de pe platforma geodata.gov.md, iar aproximativ 20% dintre acestea s-au conectat din afara țării. Potrivit conducerii Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, reevaluarea are scopul de a crea un sistem modern, echitabil și credibil, astfel încât bunurile să reflecte cât mai fidel valoarea lor reală. Ultima evaluare generală a bunurilor imobile din Republica Moldova a fost realizată în 2004.