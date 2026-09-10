Trafic intens se înregistrează la punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. În zonă este un flux mare de călători și automobile, iar controlul se desfășoară la capacitate maximă pentru fluidizarea circulației. Călătorii sunt îndemnați să aleagă, dacă este posibil, punctul de trecere Tudora-Starokazacie.

Potrivit Poliției de Frontieră, la această oră, cea mai mare aglomerație este înregistrată pe sensul de ieșire din Republica Moldova spre Ucraina.

În aceste condiții, autoritățile recomandă călătorilor să aleagă, după posibilitate, punctul de trecere Tudora-Starokazacie.

Rute alternative/ Poliția de Frontieră

Control la capacitate maximă

Autoritățile desfășoară activitatea la capacitate maximă pentru fluidizarea traficului și reducerea timpului de așteptare.

Situația este monitorizată, iar autoritățile vor reveni cu informații în cazul unor schimbări.

Cele mai tranzitate puncte de frontieră

În ultimele 24 de ore, Aeroportul Internațional Chișinău a înregistrat cel mai mare flux – 28.616 traversări de persoane. La Palanca au fost înregistrate 8.839 de traversări, iar printre cele mai tranzitate puncte s-au numărat și Otaci – 6.913, Leușeni – 7.266 și Sculeni – 6.677.

Cozi la Palanca după închiderea punctului Tudora

Și ieri s-au format cozi la punctul de trecere Palanca, după ce activitatea punctului Tudora–Starokazacie a fost restricționată în urma atacului cu drone asupra localității Starokazacie. Traficul redirecționat spre Palanca a dus la aglomerarea punctului de trecere.

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