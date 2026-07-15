Rafalele puternice de vânt și ploile din după-amiaza zilei de 14 iulie au provocat mai multe incidente în țară, iar salvatorii au intervenit pentru înlăturarea arborilor căzuți și deblocarea drumurilor, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Potrivit IGSU, intervențiile au fost înregistrate în orașul Șoldănești, în raioanele Criuleni, Rezina, Călărași și Orhei, dar și în Chișinău. Echipajele au efectuat lucrări de defrișare și au înlăturat copacii căzuți pe carosabil, pentru restabilirea circulației în condiții de siguranță.

Intervenții la Chișinău

În Chișinău, pompierii au intervenit pe bulevardul Decebal, unde un copac a căzut pe drum. O altă misiune a avut loc pe strada Doina, unde o creangă ruptă a căzut peste liniile electrice și prezenta pericol pentru trecători.

La Orhei, pe strada Mihail Sadoveanu, un arbore s-a prăbușit peste o conductă de gaz. Salvatorii au intervenit pentru înlăturarea acestuia și eliminarea riscului.

Tot în raionul Orhei, în satul Bolohan, un copac a căzut peste un automobil. Pompierii au îndepărtat arborele de pe mașină, iar, din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit în 58 de situații de risc.

Autoritățile îndeamnă cetățenii ca, în cazul producerii unor situații de urgență, să apeleze Serviciul 112.

Cod GALBEN de ploi cu grindină și descărcări electrice aproape pe tot teritoriul Republicii Moldova

Ieri, meteorologii au emis un cod galben de ploi cu descărcări electrice pe aproape tot teritoriul Republicii Moldova.