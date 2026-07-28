Prim-ministrul Vasile Tofan va efectua, joi, 30 iulie, prima sa vizită oficială peste hotare de la preluarea mandatului. Șeful Executivului de la Chișinău va merge la București, unde va avea întrevederi cu premierul României, Ilie Bolojan, cu președintele Nicușor Dan, precum și cu conducerea Parlamentului României.
Principalul moment al vizitei va fi întrevederea dintre Vasile Tofan și omologul său român, Ilie Bolojan.
Cei doi premieri vor aborda proiectele strategice de interes comun, cu accent pe infrastructură, interconectare și cooperare economică, precum și evoluțiile din domeniul securității regionale.
La finalul întrevederii, cei doi oficiali vor susține declarații comune de presă.
Întrevedere și cu președintele României
În cadrul vizitei, premierul moldovean va avea o întrevedere și cu președintele României, Nicușor Dan.
Totodată, Vasile Tofan va purta discuții cu conducerea Parlamentului României, în contextul consolidării relațiilor bilaterale dintre Chișinău și București.
Întâlnire cu oamenii de afaceri basarabeni
Agenda vizitei include și o sesiune de discuții cu reprezentanții Clubului Oamenilor de Afaceri Basarabeni.
Întâlnirea va fi axată pe stimularea investițiilor, dezvoltarea cooperării economice și identificarea unor noi oportunități pentru mediul de afaceri din Republica Moldova și România.