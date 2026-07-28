Vasile Tofan pleacă joi la București, în prima sa vizită oficială peste hotare: va discuta cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan despre proiecte strategice, investiții și securitatea regională

Prim-ministrul Vasile Tofan va efectua, joi, 30 iulie, prima sa vizită oficială peste hotare de la preluarea mandatului. Șeful Executivului de la Chișinău va merge la București, unde va avea întrevederi cu premierul României, Ilie Bolojan, cu președintele Nicușor Dan, precum și cu conducerea Parlamentului României.