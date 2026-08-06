Premierul Vasile Tofan a lansat un nou apel către populație și mediul de afaceri să reducă consumul de energie electrică în orele de vârf. Șeful Executivului a declarat că, până aproape de expirarea termenului pentru achizițiile de energie, autoritățile încă nu aveau certitudinea că au reușit să cumpere întreaga cantitate necesară pentru consumul din această seară.

În cadrul unei conferințe de presă, Vasile Tofan a recunoscut că situația din sistemul energetic rămâne dificilă și că există riscul ca Republica Moldova să nu poată procura nici măcar energia de avarie necesară.

„Încă nu am ultimul statut și încă nu sunt sigur că am reușit să achiziționăm energia necesară pentru seara de astăzi”, a declarat premierul.

În acest context, Tofan i-a îndemnat pe cetățeni să evite folosirea aparatelor electrocasnice mari în intervalele cu consum ridicat și să programeze activități precum spălatul hainelor, gătitul, călcatul sau răcirea locuinței în afara orelor de vârf, de preferat înainte de ora 19:00 sau după ora 23:00.

Potrivit premierului, reducerea consumului în aceste intervale poate limita necesitatea achizițiilor de energie de avarie, care sunt mult mai costisitoare.

„Asta ne previne de facturi mult mai mari, pentru că energia de avarie pe care o cumpărăm este foarte scumpă”, a spus Tofan.

Premierul a făcut apel și către agenții economici să reducă iluminatul inutil al clădirilor și spațiilor comerciale.

„Ieri mergeai prin Chișinău și parcă era discotecă. Nu prea am văzut lumina stinsă. Trebuie să fie un pic de bun-simț. Nu transmite un semnal bun că în Chișinău arde ca Las Vegas”, a afirmat șeful Guvernului.

Republica Moldova se confruntă cu un deficit de energie electrică

Criză energetică este provocată de deficitul de energie disponibilă pe piața regională și de necesitatea achiziționării unor volume de energie de avarie, la prețuri de până la trei ori mai mari decât cele obișnuite. În ultimele zile, autoritățile au lansat în repetate rânduri apeluri către populație și companii să reducă consumul de energie în orele de vârf pentru a diminua presiunea asupra sistemului energetic.

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