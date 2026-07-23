Premierul Vasile Tofan îi acordă în continuare sprijin ministrului Agriculturii, Radu Musteață, după informațiile apărute în spațiul public privind presupusa sa apartenență la fostul Partid Democrat. Șeful Executivului afirmă că a discutat personal cu ministrul, iar acesta a negat acuzațiile și a oferit explicații privind fotografiile care au generat controverse.

Tofan a subliniat că nu va lua decizii pe baza unor informații neverificate sau a unor imagini interpretate diferit, însă a avertizat că nu va tolera lipsa de sinceritate din partea membrilor Guvernului.

„Dacă vor apărea dovezi clare care contrazic declarațiile ministrului, voi acționa în consecință. În lipsa acestora, Radu Musteață are toată susținerea mea și trebuie să se concentreze pe mandatul pentru care a fost numit – rezolvarea problemelor urgente ale agriculturii”, a menționat Vasile Tofan.

Cine este Radu Musteață, propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare

Radu Musteață este un specialist în domeniul siguranței alimentelor și al administrației publice, care deține din anul 2021 funcția de director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Acesta este propus de premierul desemnat Vasile Tofan pentru a prelua conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Originar din satul Șaptebani, raionul Rîșcani, Radu Musteață s-a născut la 24 octombrie 1988. Acesta are studii în domeniul chimiei și protecției mediului, fiind absolvent al Universității de Stat din Moldova, unde a obținut diploma de licență în Tehnologie chimică și biotehnologii, iar ulterior un master în Chimie ecologică și protecția mediului.

Cariera sa profesională este legată în mare parte de domeniul siguranței alimentelor. Înainte de a ajunge la conducerea ANSA, Musteață a ocupat mai multe funcții în cadrul instituției, acumulând experiență în domeniul controlului produselor alimentare, evaluării riscurilor și supravegherii laboratoarelor.

Printre funcțiile deținute se numără cea de șef al Direcției siguranța și calitatea produselor alimentare de origine non-animală, șef al Direcției managementul laboratoarelor și evaluarea riscului, dar și director al Centrului Republican de Diagnostică Veterinară.

La 7 octombrie 2021, Radu Musteață a fost numit director general al ANSA, instituție responsabilă de monitorizarea siguranței alimentelor, sănătății animalelor, protecției plantelor și controlului produselor alimentare de pe piața Republicii Moldova.

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