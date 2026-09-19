Moldova este puternică atunci când cetățenii săi reușesc să trăiască împreună, indiferent de limba vorbită, tradiții sau originile familiei. Este mesajul transmis de premierul Vasile Tofan la Taraclia, unde a vorbit despre diversitatea culturală a Republicii Moldova și despre importanța păstrării limbilor și tradițiilor comunităților etnice. Declarațiile au fost făcute în contextul evenimentelor dedicate diversității etnoculturale.

Vasile Tofan a subliniat că păstrarea limbii materne și a tradițiilor nu trebuie privită ca un lucru care îi îndepărtează pe cetățeni de identitatea lor comună.

„Vreau ca bulgarii din Moldova să vorbească bulgara, găgăuzii să păstreze limba găgăuză, ucrainenii să păstreze limba ucraineană – ca fiecare comunitate să transmită copiilor limba părinților și bunicilor săi. Faptul că știm încă o limbă și încă o cultură nu ne face mai puțin moldoveni, ci face Moldova mai bogată”, a declarat premierul.

Potrivit lui Tofan, într-o perioadă marcată de diviziuni și de războiul de la hotarele Republicii Moldova, unitatea și respectul reciproc reprezintă un răspuns important pentru societate.

„Moldova este puternică doar atunci când știm să trăim împreună. În limbi diferite, cu tradiții diferite, cu istorii de familie diferite, dar în pace, cu respect unii față de alții și cu sentimentul că aceasta este țara noastră comună”, a spus premierul.

„Hora nu o poți juca de unul singur”

Premierul a folosit și simbolul horei pentru a descrie relația dintre comunitățile din Republica Moldova, făcând o paralelă între tradiția moldovenească și dansul bulgar „horo”.

„Nu întâmplător bulgarii îi spun horo, iar noi îi spunem horă. Este aproape același cuvânt și exprimă exact același lucru: hora nu o poți juca de unul singur. Ca să poți merge înainte, trebuie să te prinzi de mâini cu cel de alături și să simți un ritm comun, indiferent de limbă sau origini”, a declarat Tofan.

Premierul a încheiat mesajul printr-un apel la solidaritate și respect între comunități.

„Avem nevoie de mai puține lucruri care ne despart și de mai multă înțelepciune de a ne da mâna. În Moldova noastră, în această horă comună, este loc pentru absolut fiecare cetățean”, a mai spus Vasile Tofan.

Cea de-a XXV-a ediție a Festivalului Etniilor de la Chișinău, cu genericul „Unitate în diversitate”, va reuni pe 20 septembrie 45 de organizații etnoculturale, reprezentând 24 de etnii, în 30 de curți etnice.

Vasile Tofan la Taraclia/ Facebook

Vasile Tofan la Taraclia/ Facebook