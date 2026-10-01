Veste bună pentru șoferii care alimentează cu motorină. Litrul se ieftinește cu 22 de bani. În schimb, benzina se scumpește ușor, cu un ban. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile la carburanți valabile pentru 2 octombrie.

Potrivit ANRE, de mâine motorina se ieftinește cu 22 de bani și va costa 36 de lei și 6 bani pentru un litru.

În același timp, benzina se scumpește cu un ban și va ajunge la 34 de lei și 23 de bani pentru un litru.

Prețurile stabilite/ anre.md

De ce se schimbă prețurile la pompă

Aceste prețuri sunt influențate de creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere. ANRE spune că majorările sunt legate inclusiv de tensiunile din Orientul Mijlociu și de riscurile privind aprovizionarea cu petrol și produse petroliere. Prețurile anunțate de ANRE sunt plafoane maxime. Stațiile de alimentare pot afișa prețuri mai mici, dar nu au voie să le depășească pe cele stabilite de autoritate.

Parlamentul a dat undă verde stării de urgență în energie și sectorul hidrologic

Miercuri, Parlamentul a aprobat declararea stării de urgență în sectorul energetic și în domeniul hidrologic. Măsura a intrat în vigoare pe 26 septembrie și va fi valabilă timp de 60 de zile. Premierul Vasile Tofan a argumentat necesitatea acesteia prin faptul că Guvernul va putea gestiona mai rapid situațiile de criză, cu mai puțină birocrație.

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