Guvernul elimină condiția căsătoriei la calcularea indemnizației de maternitate din venitul bărbatului. Astfel, atunci când o femeie nu este angajată oficial, respectiv nu este asigurată social, va putea fi primi o indemnizație calculată din venitul asigurat al tatălui copilului, chiar dacă acesta nu îi este soț. În prezent, această opțiune este prevăzută doar pentru cuplurile căsătorite oficial. Singura condiție va fi, după noile modificări, ca tatăl copilului să fie trecut în certificatul de naștere al acestuia.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Oferim dreptul femeilor care nu sunt căsătorite și nu sunt asigurate social oricum să beneficieze de indemnizația de maternitate nu în baza certificatului de căsătorie, dar în baza certificatului de naștere al copilului, unde este indicat cine este tatăl copilului. Atunci, indemnizația de maternitate va fi calculată din salariul partenerului.”

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a explicat că femeile necăsătorite nu pot solicita astăzi calcularea indemnizației de maternitate din salariul tatălui copilului, chiar dacă acesta este asigurat și își asumă responsabilitățile părintești. În acest fel, ele sunt dezavantajate față de alte femei neasigurate, care se află în relație conjugală. Astfel, decizia aprobată stabilește un tratament egal și elimină criteriul statutului civil al părinților în procesul de acordare a sprijinului statului, atunci când familia contribuie la sistemul public de asigurări sociale.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Eliminăm discriminarea care era pe statutu de căsătorit sau necăsătorit. Și dacă tot vorbim despre o natalitate în scădere în Republica Moldova și provocări demografice, uitați-vă că și prin această modificare venim să suținem femeile care dau naștere la copii în Republica Moldova.”

Autoritățile menționează că această modificare contribuie la construirea unui sistem de protecție socială mai incluziv și mai apropiat de standardele europene, precizând că în țara noastră circa 19% dintre copii se nasc în familii în care părinții nu sunt căsătoriți.

În Republica Moldova, indemnizația de maternitate se acordă pentru perioada concediului de maternitate, care include concediul prenatal și postnatal. Aceasta este stabilită și achitată de Casa Națională de Asigurări Sociale. Cuantumul indemnizației este de 100% din baza de calcul, care reprezintă venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice.

Din 1 martie 2023, legislația permite ca indemnizația să fie calculată din venitul asigurat al unuia dintre soți, în funcție de varianta care oferă un cuantum mai mare.