Moldovenii trăiesc tot mai mult. Speranța de viață a crescut anul trecut cu aproape 10 luni și a ajuns la 72,8 ani. Specialiștii explică această evoluție prin scăderea mortalității, inclusiv a celei infantile, îmbunătățirea condițiilor de trai și dezvoltarea sistemului medical. Cu toate acestea, femeile continuă să trăiască, în medie, cu aproximativ nouă ani mai mult decât bărbații.

Ion Tolcan are 91 de ani. De această dată era la o plimbare în parc, alături de soția sa. A muncit 40 de ani la o uzină de reparație a mașinilor și spune că în această etapă a vieții odihna e pe primul loc.

Ion TOLCAN, PENSIONAR: „E plăcut aici, e aer curat. Nu am nevoi cu sănătatea.

- doamna lucrează. Dimineața o duc și pe vremea aceasta o întâlnesc, mergem acasă, ne mai odihnim un pic. Unii de 70-80 merg mai prost ca mine. Trebuie să fii activ.”

Gheorghe Șalaru are 65 de ani, este pensionar, dar își continuă activitatea profesională. Predă istoria românilor la liceul Mihai Eminescu din Cimișlia și într-un gimnaziu din Hâncești.

Gheorghe ȘALARU, PENSIONAR, PROFESOR DE ISTORIE A ROMÂNILOR, CIMIȘLIA: „Viața cred că e frumoasă întotdeauna.

Am putea vorbi despre pensia mizerbailă, condiții, să scâncim de dimineața până seara, eu prefer să găsesc alte ocupații și alte motivații, care mă face să fiu energic, să activez, să am planuri.”

Atenția îi este concentrată pe copii și nepoți, însă nu uită să se menajeze, iar una dintre metodele de relaxare este să călătorească.

Din domeniul pedagogiei vine și Silvia Iuteș. A fost profesoară de limba engleză, iar la cei 62 de ani continuă să fie activă din punct de vedere profesional, pentru că asta îi oferă o stare de bine și o face să se simtă utilă.

Silvia IUTEȘ, PENSIONARĂ: „Pentru mine este foarte important să ies între oameni, să fiu activă, să comunic, să nu stau închisă în patru pereți, să-mi deplâng soarta. Să fiu optimistă.”

E de părere că persoanele ajunse la o vârstă respectabilă ar putea fi neglijate de circumstanțe… nu și de propria percepție.

„Noi suntem mereu în stare, ne înconjoară situații de război, incertitudine. În țările occidentale din generație în generație este o liniște și o calmitate, că mâine va fi bine. Noi nu știm ce ne așteaptă mâine.”

Potrivit cercetorului științific Vitalie Ștîrba, speranța de viață la naștere în Republica Moldova a crescut cu aproape șapte ani în ultimii 35 de ani, atingând aproape 73 de ani pentru ambele sexe. Totuși, există o discrepanță între bărbați și femei în ceea ce privește longevitatea, dar și între cei care trăiesc la oraș și cei de la sate.

Vitalie ȘTÎRBA, CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC, CENTRUL DE CERCETĂRI DEMOGRAFICE, INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE ASEM: „Diferența dintre bărbați și femei e de aproape 9 ani, în timp ce discrepanța dintre speranța de viață la populația urbană și rurală e de aproape doi ani.”

Speranța de viața a devenit vizibil mai mare față de anii 80 sau 70, când mortalitatea infantilă era mult mai ridicată față de cea de azi. De asemenea erau înregistrate mai multe cazuri de accidente rutiere sau de traumatisme la locul de muncă în rândul populației tinere. Potrivit lui Vitalie Ștîrbu, acum avansează în vârstă populația care a fost în mai puțină măsură expusă riscurilor de a-și altera sănătatea pe parcursul vieții.

Vitalie ȘTÎRBA, CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC, CENTRUL DE CERCETĂRI DEMOGRAFICE, INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE ASEM: „Au crescut condițiile de trai și s-a îmbunătățit nutriția, oamenii își ajustează stilul de viață, pentru una mai longevivă. Sunt și intervențiile statului, care prin intermediul anumitor politici de prevenire a bolilor cronice, dar și prin intervenția privind tratamentul acestor boli, evită, amână decesele spre o vârstă mult mai înaintată. Odată ieșiți la pensie, nu neapărat sunt o povară pentru sistemul medical sau pentru stat. Mulți dintre vârstnici sunt implicați în activități economice, sau își continuă activitatea profesională. Avem și medici până la 80 de ani care consultă. Cei care au lucrat în câmp nu neapărat vor avea o sănătate ce le va permite acest lucru.”

Totodată a descrescut mortalitatea cauzată de bolile sistemului circulator, precum și de cele ale sistemului digestiv și respirator, iar dezvoltarea medicinei joacă un rol important. Adriana Botezatu este specializată în geriatrie, ramură care a apărut destul de târziu în țara noastră, abia în 2008.

Adriana BOTEZATU, DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE, CONFERENȚIAR UNIVERSTIAR DISCIPLINA DE GERIATRIE, USMF ”NICOLAE TESTEMIȚANU”: „De la 65 de ani în sus pacientul se confruntă cu probeleme de sănătate mai speciale. Am avut și pacienți de 105 ani, nu avem limită. Vin mai informați, sunt mai deschiși către comunicare, idei frumoase, un regim alimentar corect.”

Potrivit Biroului National de Statistică, speranța de viață la naștere a bărbaților a fost anul precedent de 68,4 ani, iar în cazul femeilor 77,2 ani. Creșterea a fost determinată de micșorarea numărului de decese. În 2025, rata mortalității generale a scăzut la 13,5 decese la mia de locuitori, cu 0,5 puncte procentuale mai puțin decât în 2024. Mortalitatea a rămas mai ridicată în rândul bărbaților, de 15,5 decese la mia de locuitori, comparativ cu 11,7 în cazul femeilor. Totodată, s-a redus și rata mortalității infantile, de la 11,8 decese la o mie de nou născuți în anul 2024 la 9,2 în anul precedent. Datele prezentatate de BNS mai arată că diferența dintre speranța de viață a femeilor și cea a bărbaților scade pe parcursul anilor.

Diferența cea mai pronunțată este la naștere și până la vârsta de 35-39 de ani, după care se diminuează odată cu înaintarea în vârstă.

Valeria CAPRA, REPORTER PRO TV: „La 60 de ani, un bărbat din Republica Moldova mai are, în medie, o speranță de viață de 16 ani, în timp ce pentru o femeie aceasta este de 21 de ani. La 65 de ani, speranța de viață este de 13,1 ani pentru bărbați și de 17 ani pentru femei, iar la 85 de ani aceasta ajunge la patru ani în cazul bărbaților și la 4,4 ani în cazul femeilor.”

SPERANȚA DE VIAȚĂ LA 60 DE ANI

BĂRBAȚI FEMEI

16 ani 21 ani

SPERANȚA DE VIAȚĂ LA 65 DE ANI

BĂRBAȚI FEMEI

13,1 ani 17 ani

SPERANȚA DE VIAȚĂ LA 86 DE ANI

BĂRBAȚI FEMEI

4 ani 4,4 ani

Anul trecut cei mai longevivi oameni erau în Danemarca, cu vârsta medie de 82 de ani. În 2024 - în Hong Kong, vârsta medie fiind de 86 de ani, urmată de Japonia - 84 de ani, Luxemburg - 83 sau Islanda, unde speranța de vârstă ajungea la 82 de ani.