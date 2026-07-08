Bagajul de mână de dimensiuni standard va fi inclus în prețul biletului, părinții vor putea sta alături de copiii lor fără taxe suplimentare, iar pasagerii vor beneficia de proceduri simplificate pentru obținerea despăgubirilor în cazul întârzierilor sau anulărilor de zbor. Aceste prevederi fac parte din noile reguli privind drepturile pasagerilor aerieni, aprobate de Parlamentul European.

Potrivit Parlamentului European, propunerea urmează să fie negociată și aprobată împreună cu statele membre ale Uniunii Europene înainte de a intra în vigoare.

Bagajul de mână, inclus în prețul biletului

Pasagerii vor avea dreptul să transporte gratuit la bord un bagaj de mână de dimensiuni standard, iar companiile aeriene vor trebui să afișeze în mod clar ce este inclus în prețul biletului, pentru a evita costurile ascunse.

Părinții vor sta alături de copii fără taxe suplimentare

Părinții sau însoțitorii copiilor cu vârsta de până la 12 ani vor avea dreptul să stea alături de aceștia în avion fără a achita taxe suplimentare pentru alegerea locurilor.

Compensații mai ușor de obținut pentru zborurile întârziate

În cazul zborurilor întârziate sau anulate, procedura de solicitare a compensațiilor va fi simplificată. Despăgubirile prevăzute rămân de 250 de euro pentru zborurile de până la 1.500 de kilometri, 400 de euro pentru cele cuprinse între 1.500 și 3.500 de kilometri și 600 de euro pentru zborurile mai lungi, în condițiile prevăzute de legislația europeană.

Mai multă transparență și asistență pentru pasageri

Totodată, companiile aeriene vor avea obligația de a oferi asistență pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări, inclusiv mese și cazare, atunci când situația o impune, chiar și în anumite circumstanțe excepționale.

Noile prevederi nu se aplică imediat

Regulile aprobate de Parlamentul European trebuie confirmate de Consiliul UE. Acestea vor intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al UE, iar companiile aeriene și statele membre vor avea un an pentru implementare.