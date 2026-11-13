Carburanții continuă să se ieftinească, iar benzina coboară sub pragul de 29 de lei litrul, pentru prima dată după o perioadă îndelungată.

Potrivit prețurilor maximale stabilite de ANRE, începând de mâine, un litru de benzină va costa cel mult 28 de lei și 80 de bani, cu 31 de bani mai puțin decât astăzi. Și motorina se ieftinește. Aceasta va ajunge la 34 de lei și 14 bani litrul, cu 24 de bani mai puțin.

În ultima săptămână, benzina s-a ieftinit cu 1 leu și 72 de bani, iar motorina cu 1 leu și 59 de bani. ANRE explică reducerile prin scăderea cotațiilor internaționale la produsele petroliere.

PREȚURI LA CARBURANȚI 14–16 NOIEMBRIE

BENZINĂ - 28,80 lei/l (−31 bani)

MOTORINĂ - 34,14 lei/l (−24 bani)