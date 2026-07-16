Un nou proiect de infrastructură rutieră de amploare prinde contur în Republica Moldova. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația internațională pentru reabilitarea unui sector de 37,8 kilometri al drumului național M1, care leagă frontiera cu România de Chișinău. Lucrările, finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), vor include refacerea completă a carosabilului, construcția de sensuri giratorii, poduri, trotuare și alte elemente menite să sporească siguranța rutieră.

Contractul este împărțit în două loturi. Primul vizează segmentul cuprins între kilometrii 1+000 și 9+200, cu o lungime de 8,2 kilometri, care traversează zona localităților Leușeni, Cotul Morii și Sărăteni. Cel de-al doilea lot include tronsonul dintre kilometrii 9+200 și 38+800, cu o lungime de 29,6 kilometri, în apropierea localităților Onești, Costești, Bujor, Chetroșeni, Mirești, Mîrzoaia, Cristești și Iurceni.

Drum modernizat, poduri reabilitate și noi măsuri de siguranță

Proiectul prevede modernizarea completă a infrastructurii rutiere. Pe lângă aplicarea unei noi îmbrăcăminți rutiere din beton de ciment, vor fi executate lucrări de terasament, vor fi construite ziduri de sprijin, vor fi amenajate sisteme de drenaj și vor fi construite sau reabilitate poduri și podețe.

Totodată, în funcție de specificul fiecărui sector, drumul va fi extins la două, trei sau chiar patru benzi de circulație. Proiectul mai include amenajarea a trei sensuri giratorii, trotuare și stații pentru transportul public, precum și implementarea mai multor măsuri de creștere a siguranței rutiere.

Lucrările vor dura peste doi ani și jumătate

Durata estimată pentru executarea lucrărilor este de 915 zile, iar investiția este finanțată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Companiile pot depune oferte până la sfârșitul lunii septembrie

AND invită companiile specializate în construcția drumurilor să participe la licitația internațională, ofertele urmând să fie depuse până la data de 30 septembrie 2026, prin intermediul platformei electronice de achiziții a BERD.

Un proiect strategic pentru legătura cu frontiera României

Potrivit autorităților, reabilitarea acestui sector al drumului M1 este un proiect de importanță strategică, care va îmbunătăți legătura rutieră dintre frontiera cu România și Chișinău, va facilita deplasarea locuitorilor din mai multe localități din raioanele Hîncești și Nisporeni și va oferi condiții mai sigure și mai eficiente pentru toți participanții la trafic.